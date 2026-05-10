Super League: Νίκη τίτλου ψάχνει η ΑΕΚ με τον μισό Παναθηναϊκό, «μάχη» Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ στο Φάληρο

«Τρίποντο» της Ένωσης την φέρνει… μια ανάσα από το πρωτάθλημα, ενώ με Χ στο άλλο ματς το κατακτά και μαθηματικά – Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις. 

Η 4η αγωνιστική των Playoffs για τις θέσεις 1-4 της Super League, μπορεί να αποδειχθεί ιστορική. Κι αυτό γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια από σήμερα. Για να συμβεί αυτό πρέπει η Ένωση να νικήσει τον Παναθηναϊκό και έρθει ισόπαλο το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο Φάληρο.

Οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την ίδια ώρα (19:30) και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Οι «κιτρινόμαυροι» με τους τρεις βαθμούς απέναντι στον… μισό Παναθηναϊκό (μετά και τις τελευταίες απουσίες των Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, που προστέθηκαν στις υπάρχουσες), «αγκαλιάζουν» τον τίτλο αν προκύψει νικητής στο Φάληρο, τον κατακτούν αν έρθει ισόπαλο το ματς εκεί.

Το «τριφύλλι» αγωνίζεται μόνο για το γόητρό του, καθώς σε κάθε περίπτωση θα είναι τέταρτο τη φετινή σεζόν. Στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ τώρα, αμφότεροι «καίγονται» για τη νίκη. Αν προκύψει νικητής, τότε μένει ζωντανός έστω και μαθηματικά, για τον τίτλο. Παράλληλα, αποκτά πλεονέκτημα για τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Για την 4η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8, το ενδιαφέρον είναι αποκλειστικά γοήτρου. Ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ, ενώ ο Βόλος φιλοξενεί τον Λεβαδειακό.

SUPER LEAGUE PLAYOFFS 1-4

Κυριακή 10/5

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 3

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ε.Κ. 67

2. Π.Α.Ο.Κ. 61

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 61

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 51

SUPER LEAGUE PLAYOFFS 5-8

Κυριακή 10/5

17:00 Άρης – ΟΦΗ Novasports Prime

17:00 Βόλος – Λεβαδειακός Cosmote Sport 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 25

6. ΑΡΗΣ 22

7. Ο.Φ.Η. 20

8. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 17

