Μπογκντάνοβιτς: «Ήρθε η ώρα για κόκκινη κάρτα και στο μπάσκετ»

Μια ιδιαίτερα καινοτόμα πρόταση κατέθεσε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, θέλοντας να δώσει οριστική λύση στο φαινόμενο του φλόπινγκ που ταλαιπωρεί το σύγχρονο μπάσκετ.

Ο Σέρβος γκαρντ υποστήριξε πως ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσουν οι αθλητές να προσποιούνται για να εκμαιεύσουν φάουλ η χρήση της κόκκινης κάρτας.

Ο Μπογκντάνοβιτς θεωρεί πως μόνο μια τόσο αυστηρή ποινή μπορεί να εξαλείψει το φαινόμενο, προτείνοντας την άμεση αποβολή για όποιον προσπαθεί να αποκτήσει παράνομο πλεονέκτημα. «Έφτασε η ώρα να μπει κόκκινη κάρτα και στο μπάσκετ. Αν κάνεις φλόπινγκ για να κερδίσεις μια φάση και οι διαιτητές το διαπιστώσουν μέσω του ελέγχου, τότε θα πρέπει να δέχεται κόκκινη κάρτα. Ευχαριστώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.