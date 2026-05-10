NBA: Ιπποτική… αντίδραση με Μίτσελ – Μείωσαν 2-1 οι Καβαλίερς

Αντίδραση μπροστά στο κοινό τους έβγαλαν οι Καβαλίερς και επικράτησαν των Πίστονς 116-109 στο Κλίβελαντ, μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής μετά από ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό και έντονες συγκινήσεις.

Η ομάδα του Κλίβελαντ, που είχε προηγουμένως γνωρίσει δύο ήττες στην έδρα των Πίστονς, μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 32-30. Στη συνέχεια ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της, κυριαρχώντας στο δεύτερο δωδεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 32-18, για να πάει στα αποδυτήρια με διαφορά 16 πόντων (64-48).

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφεραν να επιστρέψουν δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης. Οι Πίστονς έτρεξαν σερί 33-19 στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας τη διαφορά στους δύο πόντους (83-81) και μεταφέροντας την πίεση στους γηπεδούχους ενόψει του τελευταίου δωδεκαλέπτου.

Στην κρίσιμη τελευταία περίοδο, οι Καβαλίερς βρήκαν τις λύσεις που χρειάζονταν από τους πρωταγωνιστές τους. Ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχαν καθοριστικά καλάθια στα τελευταία λεπτά, οδηγώντας το Κλίβελαντ σε μια σημαντική νίκη που το κρατά ζωντανό στη σειρά.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από πλευράς Πίστονς ξεχώρισε ο Κέιντ Κάνινγχαμ, που σημείωσε triple-double με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.