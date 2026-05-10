· Λος Άντζελες Λέικερς · Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

NBA Playoffs: Βγάζουν… σκούπα κόντρα στους Λέικερς οι Θάντερ

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, οι Θάντερ διέλυσαν τους Λέικερς και απέχουν μία νίκη από την πρόκριση.

NBA Playoffs: Βγάζουν… σκούπα κόντρα στους Λέικερς οι Θάντερ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνέχισαν την απόλυτη κυριαρχία τους στη σειρά απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 131-108 στο Game 3 και κάνοντας το 3-0 στους playoffs.

Οι Λέικερς παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικοί στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης και κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ, με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν το πρώτο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 59-57.

Η εικόνα άλλαξε πλήρως μετά την ανάπαυλα, καθώς οι Θάντερ ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και επέβαλαν τον ρυθμό τους. Με εξαιρετική επιθετική λειτουργία και ένταση στην άμυνα, η ομάδα της Οκλαχόμα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους «Λιμνάνθρωπους», φτάνοντας άνετα στη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ατζάι Μίτσελ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Από την πλευρά των Λέικερς, ξεχώρισε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την τρίτη διαδοχική ήττα της ομάδας του στη σειρά.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:48 NBA

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ντιτρόιτ Πίστονς 116-109 - Τα highlights του αγώνα

10:33 ONSPORTS

Παναθηναϊκός: Την Πέμπτη στις 19:08 η στέψη των Πρωταθλητών του βόλεϊ στο «Π. Γιαννακόπουλος»

10:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ: Ειδικό βραβείο MVP στην μητέρα του Νους

10:06 NBA

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Ανατροπή δεδομένων με Κερ

09:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Κίνηση για Παυλίδη η Φενέρμπαχτσε - Η στάση της Μπενφίκα

09:37 NBA

NBA Playoffs: Βγάζουν… σκούπα κόντρα στους Λέικερς οι Θάντερ

09:23 SUPER LEAGUE

Super League: Δράση σε «Βικελίδης» και Πανθεσσαλικό - Το πρόγραμμα των playoffs 5-8

09:05 NBA

NBA: Ιπποτική… αντίδραση με Μίτσελ – Μείωσαν 2-1 οι Καβαλίερς

08:47 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Επίσημο βίντεο στην Euroleague και περιμένουμε απάντηση»

08:15 SUPER LEAGUE

Super League: Νίκη τίτλου ψάχνει η ΑΕΚ με τον μισό Παναθηναϊκό, «μάχη» Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ στο Φάληρο

07:43 GREEK BASKET LEAGUE

GM Βαλένθια: «Εξαιρετική η σεζόν του Καρντένας στο Περιστέρι»

05:02 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνεται η β' δόση - Έκλεισε η πλατφόρμα των αιτήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας