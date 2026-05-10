NBA Playoffs: Βγάζουν… σκούπα κόντρα στους Λέικερς οι Θάντερ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνέχισαν την απόλυτη κυριαρχία τους στη σειρά απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 131-108 στο Game 3 και κάνοντας το 3-0 στους playoffs.

Οι Λέικερς παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικοί στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης και κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ, με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν το πρώτο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 59-57.

Η εικόνα άλλαξε πλήρως μετά την ανάπαυλα, καθώς οι Θάντερ ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και επέβαλαν τον ρυθμό τους. Με εξαιρετική επιθετική λειτουργία και ένταση στην άμυνα, η ομάδα της Οκλαχόμα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους «Λιμνάνθρωπους», φτάνοντας άνετα στη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ατζάι Μίτσελ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Από την πλευρά των Λέικερς, ξεχώρισε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την τρίτη διαδοχική ήττα της ομάδας του στη σειρά.