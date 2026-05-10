NBA Playoffs: Βγάζουν… σκούπα κόντρα στους Λέικερς οι Θάντερ
Με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, οι Θάντερ διέλυσαν τους Λέικερς και απέχουν μία νίκη από την πρόκριση.
Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνέχισαν την απόλυτη κυριαρχία τους στη σειρά απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 131-108 στο Game 3 και κάνοντας το 3-0 στους playoffs.
Οι Λέικερς παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικοί στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης και κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ, με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν το πρώτο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 59-57.
Η εικόνα άλλαξε πλήρως μετά την ανάπαυλα, καθώς οι Θάντερ ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και επέβαλαν τον ρυθμό τους. Με εξαιρετική επιθετική λειτουργία και ένταση στην άμυνα, η ομάδα της Οκλαχόμα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους «Λιμνάνθρωπους», φτάνοντας άνετα στη νίκη.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ατζάι Μίτσελ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
Από την πλευρά των Λέικερς, ξεχώρισε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την τρίτη διαδοχική ήττα της ομάδας του στη σειρά.