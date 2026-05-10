Παναθηναϊκός: Την Πέμπτη στις 19:08 η στέψη των Πρωταθλητών του βόλεϊ στο «Π. Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Novibet Volley League, επικρατώντας του ΠΑΟΚ 3-1 στη σειρά των τελικών και πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή της απονομής.

Η φιέστα των «πράσινων» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 19:08 στον κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπως ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός ΑΟ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου πανηγύρισε το 28ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και δεύτερο συνεχόμενο τίτλο, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μία ακόμη σεζόν.

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» καλούν τον κόσμο της ομάδας να βρεθεί στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», προκειμένου να γιορτάσουν όλοι μαζί την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η μεγάλη γιορτή της κατάκτησης του 28ου πρωταθλήματος για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Οι «λεβέντες με καρδιά» του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έγιναν back to back πρωταθλητές και θα γιορτάσουν την κατάκτηση του τροπαίου με τον κόσμο τους στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι πρωταθλητές Ελλάδας καλούν τους «αιώνια πιστούς» να το γιορτάσουν όλοι μαζί στο ιστορικότερο κλειστό της Ελλάδας».