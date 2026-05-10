Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Ανατροπή δεδομένων με Κερ

Οριστικό τέλος στη φημολογία γύρω από το μέλλον του Στιβ Κερ έβαλαν οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι οποίοι αποφάσισαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον έμπειρο τεχνικό.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν αναπτυχθεί αρκετά σενάρια σχετικά με την παραμονή του στον πάγκο των «Πολεμιστών», παρά το γεγονός πως αποτελεί τον άνθρωπο που οδήγησε την ομάδα σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα.

Παρά τη φετινή απογοητευτική πορεία, οι διοικούντες των Ουόριορς έδειξαν εμπιστοσύνη στον πολύπειρο προπονητή και προχώρησαν στην επέκταση της συνεργασίας τους, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο.

Με αυτή την εξέλιξη, ο Στιβ Κερ θα παραμείνει στον πάγκο του Γκόλντεν Στέιτ για ακόμη δύο χρόνια, ετοιμαζόμενος πλέον για τη 13η σεζόν της παρουσίας του στους Ουόριορς.