ΕΠΟ: Ειδικό βραβείο MVP στην μητέρα του Νους

Σε μία όμορφη κίνηση προχώρησε η Ομοσπονδία, η οποία θέλησε να αναδείξει την πιο αυθεντική και ανθρώπινη στιγμή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ και με αφορμή της Γιορτής της Μητέρας, αφιέρωσε το βραβείο Most Valuable Parent στην μητέρα του Τιάγκο Νους.

Αναλυτικά, στην ενημέρωση της ΕΠΟ αναφέρεται:

«Με ένα ξεχωριστό και μοναδικό βραβείο MVP τιμήθηκε η μητέρα του Κυπελλούχου Ελλάδας Τιάγο Νους, σε μία συμβολική κίνηση της ΕΠΟ για την ανάδειξη της πιο αυθεντικής και ανθρώπινης στιγμής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: με το «Most Valuable Parent», που φιλοτέχνησε ο εικαστικός Γιάννης Μπαρτσώκας, δημιουργός της εικαστικής σειράς τού τελικού «Πάντα Εδώ».

Με ευκαιρία τη Γιορτή της Μητέρας, η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση αποκτά ακόμη βαθύτερο συμβολισμό, καθώς υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε αθλητική επιτυχία βρίσκονται οι γονείς που στηρίζουν -υπό συνθήκες άγνωστες στο κοινό-, εμπνέουν και διαμορφώνουν χαρακτήρες».

Το βίντεο με την Ίρμα Ρόσα Πόμπο ντε Κάμπος να μιλά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν από την επιστροφή της στην Αργεντινή: