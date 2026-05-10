Κροατία: Οι οπαδοί της Χάιντουκ έκαψαν πανό της Ντινάμο στο γήπεδο με εμπρηστικούς μηχανισμούς

Οι Torcida της Χάιντουκ κατάφεραν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, να προκαλέσουν φωτιά στο κεντρικό πανό των Blue Boys, των οργανωμένων οπαδών της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχαν τοποθετηθεί εμπρηστικοί μηχανισμοί στην εξέδρα των γηπεδούχων, οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες το πανό των οπαδών της Ντινάμο.

Παρά τη νίκη της Ντινάμο Ζάγκρεμπ με 2-0, το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερο πλάνο, καθώς το συγκεκριμένο συμβάν μονοπώλησε το ενδιαφέρον μετά το τέλος του αγώνα.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση, προσπαθώντας να διαπιστώσουν με ποιον τρόπο συνέβη το περιστατικό μέσα στο «Μάξιμιρ».