Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Έδεσε» Τζίμι Κλαρκ για τρία χρόνια

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζίμι Κλαρκ για τα επόμενα τρία χρόνια ανακοίνωσε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, διατηρώντας στο ρόστερ της έναν από τους βασικούς της παίκτες.

Ο σύλλογος επισημοποίησε τη συμφωνία, με τον Όντεντ Κάτας να εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραμονή του Αμερικανού γκαρντ, τονίζοντας ότι η ομάδα είναι χαρούμενη και περήφανη που συνεχίζει τη συνεργασία μαζί του. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που ο Τζίμι θα συνεχίσει με νέο συμβόλαιο» ανέφερε ο Ισραηλινός κόουτς μετά την επέκταση.

Από την πλευρά του, ο παίκτης δήλωσε: «Είμαι πραγματικά ευγνώμων στους ιδιοκτήτες, την διοίκηση, τους προπονητές και σε ολόκληρη την ομάδα που πίστεψαν σε εμένα από την πρώτη μέρα που ήρθα. Αυτή η σεζόν με βοηθάει να εξελιχθώ ως παίκτης και ως άνθρωπος. Είμαι ενθουσιασμένος και πεινασμένος να συνεχίσω να βελτιώνομαι τα επόμενα τρία χρόνια. Το να παίζω μπροστά τους οπαδούς της Μακάμπι είναι κάτι ξεχωριστό κάθε βράδυ. Η ενέργεια, το πάθος και η υποστήριξη είναι τα πάντα για εμένα. Είμαι περήφανος που θα συνεχίσω το ταξίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και ανυπομονώ για όσα μας επιφυλάσσει το μέλλον».

Τη φετινή σεζόν στην Euroleague, ο Κλαρκ αγωνίστηκε σε 37 παιχνίδια, εκ των οποίων ξεκίνησε βασικός στα 24, με μέσο όρο 19:43 συμμετοχής. Κατέγραψε 9,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 8,6 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.