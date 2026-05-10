Μονακό: Δεν κατεβαίνει ο Οκόμπο στο ντέρμπι με την Παρί γιατί είναι απλήρωτος

Ο Έλι Οκόμπο αρνείται να αγωνιστεί κόντρα στην Παρί λόγω οφειλών.

Μονακό: Δεν κατεβαίνει ο Οκόμπο στο ντέρμπι με την Παρί γιατί είναι απλήρωτος
Σημαντικές εξελίξεις προκύπτουν στη Μονακό με πρωταγωνιστή τον Έλι Οκόμπο, ο οποίος σύμφωνα με την Equipe αποφάσισε να μην αγωνιστεί στην αναμέτρηση απέναντι στην Παρί για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (10/05), με τον Γάλλο γκαρντ να φέρεται να προχωρά σε αυτή την κίνηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς τη διοίκηση της ομάδας.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο Οκόμπο παραμένει απλήρωτος, καθώς δεν έχει καταβληθεί ο μισθός του Απριλίου, ενώ υπάρχουν και άλλες οικονομικές εκκρεμότητες που δεν έχουν τακτοποιηθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η Equipe αναφέρει ότι ο παίκτης είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί και στη σειρά των playoffs της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, ωστόσο τότε άλλαξε στάση μετά από παρέμβαση των συμπαικτών του.

Αυτή τη φορά, πάντως, η απόφασή του παρουσιάζεται οριστική, με τον Οκόμπο να μην εμφανίζεται διατεθειμένος να κάνει πίσω, ενώ όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

