Βαλένθια: Δεν της… πέρασε για αναβολή με Μπασκόνια πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

Η Βαλένθια δεν κατάφερε να πάρει αναβολή για το παιχνίδι με την Μπασκόνια και θα αγωνιστεί με περιορισμένες αλλαγές στο ρόστερ πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η Βαλένθια θα αγωνιστεί κανονικά απέναντι στην Μπασκόνια για το ισπανικό πρωτάθλημα, λίγες ημέρες πριν από τον πέμπτο αγώνα της σειράς με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας επιχείρησαν να εξασφαλίσουν αναβολή της αναμέτρησης, προκειμένου να προστατεύσουν τους παίκτες ενόψει του κρίσιμου Game 5, ωστόσο το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό από τη λίγκα.

Έτσι, η ομάδα του Μαρτίνεθ είναι υποχρεωμένη να δώσει κανονικά το παιχνίδι με την Μπασκόνια πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης (13/05).

Παράλληλα, υπήρξαν σενάρια που ανέφεραν πως η Βαλένθια θα χρησιμοποιούσε αποκλειστικά την ομάδα νέων, όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, καθώς υπάρχει πιθανότητα επιβολής τιμωρίας βάσει των κανονισμών.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, η Βαλένθια έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει περιορισμένο αριθμό παικτών από την Κ22 και συγκεκριμένα μέχρι τρεις ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 22 ετών.

Με αυτά τα δεδομένα, η ισπανική ομάδα θα παραταχθεί απέναντι στην Μπασκόνια με βασικό κορμό από την πρώτη ομάδα και τρεις νεαρούς παίκτες από την Κ22, με τον Μαρτίνεθ να προσπαθεί αφενός να διατηρήσει ανταγωνιστική την ομάδα του και αφετέρου να περιορίσει όσο γίνεται την επιβάρυνση των βασικών παικτών του.

