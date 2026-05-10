Άγρια επεισόδια σε ματς εννιάχρονων - «Τον κλωτσούσαν στο κεφάλι»

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται από τη Γαλλία για επεισόδιο που σημειώθηκε σε τουρνουά ποδοσφαίρου παιδικών ηλικιών στο Βαντέν-λε-Βιέιγ, όπου συμμετείχαν ομάδες U10 και U11, με έναν 9χρονο αθλητή να καταλήγει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Le Parisien», ο μικρός Ματέο τραυματίστηκε έπειτα από ένταση που ξέσπασε στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Λανς. Μάρτυρες του περιστατικού αναφέρουν ότι, την ώρα που ο 9χρονος βρισκόταν στο έδαφος, παίκτες της αντίπαλης ομάδας πανηγύριζαν την κατάκτηση του τροπαίου.

Για το συμβάν μίλησε ο πρόεδρος της ομάδας Οσί-λε-Μιν, Ζιλιέν Μπορί, ο οποίος περιέγραψε αναλυτικά όσα έγιναν, σε δηλώσεις του στην «La Voix du Nord»: «Με το σφύριγμα της λήξης δημιουργήθηκε ένταση στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ματεό δέχθηκε σπρώξιμο από έναν παίκτη της Κρεΐγ. Αντέδρασε σπρώχνοντάς τον πίσω, μετά ένας άλλος τον έριξε κάτω κι ενώ βρισκόταν στο έδαφος, πέντε παίκτες τον κλωτσούσαν στο στήθος και στο κεφάλι».

Όπως πρόσθεσε, ο 9χρονος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Ζιλιέν Μπορί συνέχισε εμφανώς σοκαρισμένος: «Ζήτησα από τον προπονητή της Κρεΐγ τα ονόματα των παιδιών που συμμετείχαν, αλλά αρνήθηκε να μου τα δώσει, υποστηρίζοντας ότι ο δικός μας παίκτης προκάλεσε το επεισόδιο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο σε τόσο μικρά παιδιά».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ομάδας ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς τη διοργανώτρια αρχή, ζητώντας την τιμωρία των υπευθύνων, ενώ τόνισε πως τα φαινόμενα βίας στα γήπεδα έχουν γίνει πλέον ανησυχητικά συχνά ακόμη και σε αναπτυξιακές ηλικίες.