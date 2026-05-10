ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Τα πλάνα Νίκολιτς και Μπενίτεθ - Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι

Το αθηναϊκό ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός μπορεί να κρίνει τη φετινή «μάχη» για τον τίτλο στην Super League. Η Ένωση βρίσκεται στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, που αναμετρώνται την Κυριακή (10/05) στο Φάληρο και μπορεί να «σφραγίσει» από τώρα την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Από την άλλη, οι «πράσινοι» πηγαίνουν στο ντέρμπι της «Allwyn Arena» χωρίς κάποιο άγχος, τουλάχιστον βαθμολογικό, αλλά και με πολλά αγωνιστικά προβλήματα, κάτι που περιορίζει τις επιλογές που έχει ο Ράφα Μπενίτεθ.

Λίγες αλλαγές από Νίκολιτς

Ο Σέρβος κόουτς της ΑΕΚ αναμένεται να προχωρήσει σε λίγες αλλαγές στο βασικό σχήμα, σε σχέση με το ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής. Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Ρότα στα δεξιά, οι Ρέλβας και Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας και για τα αριστερά, ο Πένραϊς έχει το προβάδισμα έναντι του Πήλιου.

Μαρίν και Πινέδα δεν πρόκειται να… κουνηθούν από τη μεσαία γραμμή, όπως και ο Κοϊτά στο δεξί άκρο της επίθεσης. Γκατσίνοβιτς και Περέιρα «μάχονται» για τα αριστερά, ενώ στην επίθεση Γιόβιτς και Ζίνι αναμένεται να αποτελέσουν την γραμμή κρούσης.

Νέος σχηματισμός για Μπενίτεθ

Οι πολλές αλλαγές που έχει να διαχειριστεί ο Ισπανός κόουτς τον… αναγκάζουν να προχωρήσει και σε αλλαγή συστήματος. Οι «πράσινοι» αναμένεται να αγωνιστούν με 4-2-3-1 και τον Λαφόν στον «άσο», τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας, ενώ οι Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν θα είναι οι κεντρικοί αμυντικοί.

Στη μεσαία γραμμή οι Τσέριν και Κοντούρης είχαν καλή παρουσία στο προηγούμενο ντέρμπι και αναμένεται να διατηρηθούν, με τον Ταμπόρδα να κινείται μπροστά τους ως επιτελικός μέσος, οι Αντίνο και Ζαρουρί θα καλύψουν τα άκρα και στην επίθεση θα είναι ο Τετέι.

Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι

Το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός έχει οριστεί να ξεκινήσει το απόγευμα της Κυριακής (10/05) στις 19:30. Ο αγώνας θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.