Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Πλήγμα με Εμπαπέ λίγες ώρες πριν το clasico

Χωρίς τον Κιλιάν Εμπαπέ θα παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης στο αποψινό (10/5) clasico του ισπανικού ποδοσφαίρου, παρά το γεγονός ότι ο Γάλλος επιθετικός έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο και επέστρεψε στις προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας έμεινε εκτός αποστολής για το μεγάλο ντέρμπι, με απόφαση του Αλβαρο Αρμπελόα, χωρίς να είναι διαθέσιμος για τη σημαντική αναμέτρηση.

Την ίδια στιγμή, ο Ορελιέν Τσουαμενί βρίσκεται στο επίκεντρο μετά από εσωτερικό επεισόδιο στις τάξεις της ομάδας. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έγιναν γνωστά, του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, λόγω βίαιου καβγά με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε.