Μπιμπέροβιτς: Είπε «όχι» σε πρόταση-μαμούθ 7 εκατ. δολαρίων από το NCAA

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Eurohoops», απέρριψε πρόταση - μαμούθ από το κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ αναφέρει πως η ομάδα που προσέγγισε τον Τούρκο φόργουορντ είναι οι LSU Tigers. Η οικονομική προσφορά που κατατέθηκε ήταν αστρονομική για τα δεδομένα του NCAA, αγγίζοντας τα 7 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Παρά το τεράστιο ποσό, ο Μπιμπέροβιτς απάντησε αρνητικά, καθώς δεν φαίνεται να τον ελκύει η προοπτική του κολεγιακού πρωταθλήματος στην παρούσα φάση της καριέρας του.

Ο 24χρονος παίκτης παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και αναμένεται να πάρει τις οριστικές του αποφάσεις μετά το τέλος της σεζόν.

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για εκείνον είναι είτε η μετακόμιση στον μαγικό κόσμο του NBA, είτε η παραμονή του στη Φενέρμπαχτσε.

Τη φετινή σεζόν στην Euroleague, ο Μπιμπέροβιτς έχει εξελιχθεί σε παίκτη-κλειδί, μετρώντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους και 2.9 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Θυμίζουμε πως το LSU έχουν ήδη υπογράψει δύο παίκτες από την Ευρωλίγκα, με τους Νιάνγκ και Σάντος να κάνουν το βήμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

