Συνεχίζει στο NCAA ο Μάρσιο Σάντος

Στο NCAA και συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα θα συνεχίσει την καριέρα του Ο Μάρσιο Σάντος, με τον Βραζιλιάνο να αποχωρεί από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την οποία διέγραψε την πρώτη του χρονιά στη EuroLeague.

Μετά τον Σαλιού Νιάνγκ της Βίρτους Μπολόνια, το LSU έπεισε ακόμη έναν παίκτη που αγωνίζεται στην Ευρώπη να κάνει το άλμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το NCAA.

Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague είχε κατά μέσο όρο 6.9 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ σε 37 παιχνίδια.