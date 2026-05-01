Συνεχίζει στο NCAA με ηγεμονικό συμβόλαιο ο Νιάνγκ της Βίρτους Μπολόνια

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του θέλει να κάνει ο Σαλιού Νιάνγκ, με τον 21χρονο να αποχωρεί από τη Βίρτους Μπολόνια για το NCAA, υπογράφοντας ηγεμονικό συμβόλαιο. 

Το… άλμα προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα κάνει ο Σαλιού Νιάνγκ της Βίρτους Μπολόνια, υπογράφοντας στο NCAA με την ομάδα του LSU.

Η ομάδα από τη Λουιζιάνα κέρδισε τη μάχη με τους υπόλοιπους μνηστήρες που ενδιαφέρονταν για τον Ιταλό, προσφέροντάς του συμβόλαιο αξίας 7.000.000 δολαρίων, καθιστόντας τον Νιάνγκ έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην ιστορία του κολεγιακού πρωταθλήματος.

Η Βίρτους θα λάβει ένα ποσό κοντά στις 500 χιλιάδες ευρώ ως buy-out για να αποδεσμεύσει το αστέρι της, που φέτος μέτρησε 7.1 πόντους, 5.0 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ σε 38 παιχνίδια με τη φανέλα των Ιταλών, με μέσο όρο 22 λεπτά συμμετοχής, ανά αγώνα.

