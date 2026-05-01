Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει το καλοκαίρι και υπολογίζεται κανονικά ο Έντρικ

Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα επιστρέψει το καλοκαίρι ο Έντρικ μετά το δανεισμό του στη Λιόν, με τον Βραζιλιάνο να υπολογίζεται κανονικά στο ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπολογίζει κανονικά τον Έντρικ για την επόμενη σεζόν και θα περιμένει να γυρίσει ο Βραζιλιάνος το καλοκαίρι προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ.

Ο Έντρικ δόθηκε στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου δανεικός στη Λιόν, με τον ίδιο να καταγράφει συνολικά 18 παιχνίδια με τη φανέλα των Γάλλων, με απολογισμό επτά γκολ και επτά ασίστ.

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος θα έχει επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχει στο επερχόμενο Μουντιάλ, αν επιλεχθεί από τον Κάρλο Αντσελότι.

