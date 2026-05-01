Μήνυμα Μπιλμπάο: «Μέρος της καρδιάς μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε ΠΑΟΚ»

Με ανακοίνωσή της, η Μπιλμπάο ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για τη φιλοξενία στη Θεσσαλονίκη, με τους Βάσκους να εξυμνούν τον Δικέφαλο του Βορρά για τον τρόπο που τίμησε τους αδικοχαμένους φιλάθλους του καθώς και για την ατμόσφαιρα στο PAOK Sports Arena. 

Με ένα πολύ όμορφο μήνυμα, η Μπιλμπάο υποκλίθηκαν στην ατμόσφαιρα του PAOK Sports Arena, ευχαριστώντας τον Δικέφαλο του Βορρά για τη φιλοξενία στη Θεσσαλονίκη.

Το μήνυμα της Μπιλμπάο:

«Μέρος της καρδιάς μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Είμαστε περήφανοι που αγωνιστήκαμε σε δύο τελικούς στο PAOK Arena, ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να ζει κανείς και να αποτελεί μέρος μιας τέτοιας μπασκετικής ατμόσφαιρας. Ευχαριστούμε τον σύλλογο για τον σεβασμό και τη φιλοξενία που μας έδειξε.
Ευχαριστούμε τους φιλάθλους που έδωσαν τα πάντα για να στηρίξουν την ομάδα τους. Η υποστήριξή σας κάνει το μπάσκετ ακόμα σπουδαιότερο. Και ευχαριστούμε που αφιερώσατε αυτόν τον τελικό στη μνήμη των επτά φιλάθλων που δεν μπόρεσαν να βρίσκονται στις εξέδρες. Αυτός ο τελικός είναι αφιερωμένος σε αυτούς.
Ευχαριστούμε, ΠΑΟΚ!»

