Elite League: Εκκινεί το Final 4 στη Λευκάδα – Οι αγώνες και οι ώρες


Ξεκινάει σήμερα (1/5) το Final 4 της Elite League στη Λευκάδα, με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν την άνοδο στη GBL. Δείτε τις αναμετρήσεις καθώς και τις ώρες έναρξης. 

Η δράση στην Elite League κορυφώνεται σήμερα (1/5), με τους ημιτελικούς του Final 4 να κρίνουν τους δύο φιναλίστ για μια θέση στη GBL.

Το πρόγραμμα ανοίγει την αυλαία του με την αναμέτρηση Μέγαρα – Παπάγου (17:00) ενώ στις 20:15 ακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα σε Πρωτέα Βούλας και Βίκο Ιωαννίνων.

Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα πάρουν το εισιτήριο του τελικού (3/5, 18:15), με τον νικητή να ακολουθεί τη Δόξα Λευκάδας στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.

15:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει το καλοκαίρι και υπολογίζεται κανονικά ο Έντρικ

14:54 BET ON

«Τελικός» για Πίζα, παιχνίδι με τα γκολ στην Αγγλία

14:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τίτλοι τέλους για Μαρσιάλ και Μοντερέι

14:31 ONSPORTS

ΠΑΟΚ: Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Χατσίδης

14:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μήνυμα Μπιλμπάο: «Μέρος της καρδιάς μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε ΠΑΟΚ»

14:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Φαβορί για την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα

13:55 SUPER LEAGUE

TuttoMercato: Οι λόγοι που χάλασε η συμφωνία ανάμεσα σε Ηρακλή και Ματσάρι

13:55 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Το ξεκάθαρο μήνυμα μετά το νέο break - «Μην υποτιμάτε την καρδιά της ομάδας μας»

13:48 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Άιρτον Σένα: Η αποφράδα επέτειος που «πάγωσε» τη Formula 1

13:45 EUROLEAGUE

Βαλαντσιούνας: «Ενδιαφέρον από ομάδες της EuroLeague, στο κόλπο η Ζαλγκίρις»

13:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προπόνηση με έμφαση σε τακτική και τελειώματα

13:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Εκκινεί το Final 4 στη Λευκάδα – Οι αγώνες και οι ώρες

