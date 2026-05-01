Elite League: Εκκινεί το Final 4 στη Λευκάδα – Οι αγώνες και οι ώρες

Η δράση στην Elite League κορυφώνεται σήμερα (1/5), με τους ημιτελικούς του Final 4 να κρίνουν τους δύο φιναλίστ για μια θέση στη GBL.

Το πρόγραμμα ανοίγει την αυλαία του με την αναμέτρηση Μέγαρα – Παπάγου (17:00) ενώ στις 20:15 ακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα σε Πρωτέα Βούλας και Βίκο Ιωαννίνων.

Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα πάρουν το εισιτήριο του τελικού (3/5, 18:15), με τον νικητή να ακολουθεί τη Δόξα Λευκάδας στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.