Τρεις εντός έδρας νίκες μακριά από το 8ο ευρωπαϊκό

Τελικά ο… τελειωμένος Παναθηναϊκός, η ομάδα που πήγαινε ως πρόβατο στη… σφαγή στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την εξαιρετική Βαλένθια έκανε και πάλι όλη την Ευρώπη να παραμιλάει.

Τη στιγμή που τα άλλα δύο ζευγάρια που έπαιζαν μαζί με τον Παναθηναϊκό, την ίδια ημέρα, δίνουν… φιλικά (εξαργυρώνοντας την πολύ καλή τους παρουσία στη regular season) ο Παναθηναϊκός γκαζώνει, ο Παναθηναϊκός… φορτσάρει και δείχνει να είναι καλύτερος από ποτέ την κατάλληλη στιγμή.

Ουσιαστικά από το παιχνίδι με τη Μονακό η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε να ανεβάζει… επικίνδυνα ρυθμούς και πήγε στην Βαλένθια με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Παρά το γεγονός πως η ομάδα βρέθηκε σε κατάσταση… σοκ, με τον τραυματισμό και το χειρουργείο του Κώστα Σλούκα.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε πιο έτοιμος από ποτέ. Σε όλα τα επίπεδα. Και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Ο Εργκίν Αταμάν έχει κάνει την τέλεια διαχείριση, έχει κάνει εξαιρετικό κοουτσάρισμα και έχει παρουσιάσει μια ομάδα η οποία μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε σημείο του παιχνιδιού και σε οποιαδήποτε συνθήκη. Κάτι που φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο τόσο στο Game 1 που πήγε σε πολύ χαμηλό τέμπο και σε περίπου 65 κατοχές, με τους πράσινους να έχουν εξαιρετικό πλάνο στο παιχνίδι τους, αλλά και στο Game 2 που πήγε στις 73 κατοχές και στους 100+ πόντους με τον Παναθηναϊκό να είναι πανέτοιμος και γι αυτό το σενάριο.

Ο Αταμάν μπορεί να έχει δεχθεί απίστευτη κριτική όλη τη σεζόν, μέχρι ενός σημείου δικαιολογημένη, αλλά για μία ακόμα φορά ο Τούρκος τεχνικός… βούλωσε στόματα. Την κατάλληλησ στιγμή “έφτιαξε” την ομάδα όπως την ήθελε, “κούμπωσε” σωστά τους παίκτες, τους έδωσε ρόλους και ψυχολογία και όλα πήγαν κατ΄ευχήν για τον Παναθηναϊκό. Ναν και Χείζ-Ντέιβις λειτουργούν πιο αρμονικά από ποτέ μοιράζοντας τις μπάλες, Όσμαν και Ρογκαβόπουλος έχουν “δέσει” περισσότερο από ποτέ, το κοντό σχήμα με τον Χουάντσο στο “5” είναι έτοιμο όποτε χρειαστεί, ο Λεσόρ “ανεβαίνει” σε κάθε ματς όλο και περισσότερο, ενώ την ίδια στιγμή ο Τι Τζέι Σορτς έχει μπει για τα καλά στα παπούτσια του Κώστα Σλούκα και την κατάλληλη στιγμή θυμίζει πιο έντονα από ποτέ τον περσινό παίκτη που διεκδίκησε μέχρι την τελευταία στιγμή τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη των ευρωπαϊκών γηπέδων.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, έκανε το 0-2 στην Ισπανία και την Τετάρτη το βράδυ έχει έτοιμες τις… σκούπες για το 3-0 και την πρόκριση του στο τρίτο συνεχόμενο Final-4 της ιστορίας του. Για να διεκδικήσει το 8ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο και να γράψει και πάλι ιστορία. Αφού θα γίνει η ομάδα που ήρθε από την… 7η θέση της σεζόν και κατέκτησε την κούπα. Αλλά ας μη… βιαζόμαστε.

Όλα αυτά είναι ακόμα μακριά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τελειώσει ακόμα τη δουλειά. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά του για να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση και μετά θα έχει μπροστά του δύο πάρα πολύ δύσκολους αγώνες για να φτάσει μέχρι την μπασκετική πηγή και να πιει νερό. Όμως έχετε αντιληφθεί κάτι;

Ο Παναθηναϊκός, η ομάδα που όλη αυτή τη σεζόν είναι στη γωνία και δέχεται έντονη κριτική από τον κάθε… πικραμένο δεν έχει φτάσει απλά να είναι μία ανάσα από το Final-4. Έχει φτάσει τρεις ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ νίκες από το να κατακτήσει την κούπα.

Η ομάδα που πριν από λίγο καιρό πάλευε για να κερδίσει την είσοδο της στα playoffs, η ομάδα που πριν από λίγο καιρό έμοιαζε να είναι μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, η ομάδα που είχε γίνει ο εύκολος στόχος για όποιον έχει ιδέα από μπάσκετ ή και όχι πλέον όσο μακρινό και αν φαίνεται το σενάριο του 8ου αστεριού, άλλο τόσο πιο κοντά είναι.

Και για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται τρεις εντός έδρας νίκες μακριά από την κατάκτηση της κούπας.

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: 6 Μαίου, Telekom Center Athens

Ημιτελικός Final-4: 22 Μαΐου, Telekom Center Athens

Τελικός Final-4: 24 Μαίου, Telekom Center Athens

ΥΓ1: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Game 1 και το break της ομάδας του “τριφυλλιού” προκάλεσε… τρόμο σε Ελλάδα και Ισπανία. Κάτι που φάνηκε από τους ορισμούς του Game 2 και την αντιμετωπίση των Ράντοβιτς, Λοτερμόζερ και Χορντόβ. Αναμενόμενο, αλλά μη μας περνάτε και για τρελούς.

ΥΓ2: Οι τρεις αυτοί άνθρωποι επέτρεψαν στη Βαλένθια να παίζει ελεύθερα ασταμάτητο... ξύλο. Είναι χαρακτηριστικό και αδιανόητο ότι οι Ισπανοί ούτε στην τρίτη περίοδο, αλλά ούτε και στην τέταρτη και την παράταση μαζί δε συμπλήρωσαν πέντε φάουλ. Ο Παναθηναϊκός δεν πήγε ποτέ στο μπόνους. Ξεκάθαρα πράγματα.

ΥΓ3: Αν ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει τέτοια παρουσία στη Βαλένθια, πραγματικά είναι άξιο απορίας τι θα γίνεται στο Telekom Center Athens, σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας στο Final-4.

ΥΓ4: Είναι αλήθεια ότι την κατάλληλη στιγμή πολλοί παίκτες έχουν κάνει step up και έχουν βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να κάνει την αντεπίθεσή του στο τέλος της διαδορμής. Τη μεγαλύτερη διαφορά, όμως, από όλους την έχει κάνει ο Εργκίν Αταμάν. Άλλος άνθρωπος, ίδιο προποντής.

ΥΓ5: Για όσους βλέπουν μπάσκετ ο Παναθηναϊκός είχε στείλει το μήνυμα της τελικής αντεπίθεσης από τις 24 Μαρτίου.

ΥΓ6: Στα τελευταία 11 παιχνίδια του ο Παναθηναϊκός μετράει 9 νίκες.