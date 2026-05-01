Μιλγουόκι Μπακς: Ανακοίνωσαν τον Τέιλορ Τζένκινς

Μετά το τέλος της φετινής σεζόν, ο οργανισμός αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Ντοκ Ρίβερς, ξεκινώντας άμεσα την αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Η επιλογή κατέληξε στον Τζένκινς, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τα «Ελάφια».

Ο Αμερικανός τεχνικός προέρχεται από μια επιτυχημένη εξαετία στους Μέμφις Γκρίζλις (2019-2025), όπου κατέγραψε ρεκόρ 250-214, οδηγώντας την ομάδα τέσσερις φορές στα playoffs, ενώ παράλληλα ισοφάρισε το ρεκόρ νικών σε μία σεζόν με 56.

Ο Τζένκινς γνωρίζει ήδη το περιβάλλον των Μπακς, καθώς είχε υπάρξει μέλος του τεχνικού επιτελείου τη σεζόν 2018-19, ως συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ.