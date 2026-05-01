Μιλγουόκι Μπακς: Ανακοίνωσαν τον Τέιλορ Τζένκινς
Οι Μιλγουόκι Μπακς γύρισαν σελίδα στην τεχνική τους ηγεσία, ανακοινώνοντας και επίσημα την πρόσληψη του Τέιλορ Τζένκινς ως νέου προπονητή της ομάδας.
Μετά το τέλος της φετινής σεζόν, ο οργανισμός αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Ντοκ Ρίβερς, ξεκινώντας άμεσα την αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Η επιλογή κατέληξε στον Τζένκινς, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τα «Ελάφια».
Ο Αμερικανός τεχνικός προέρχεται από μια επιτυχημένη εξαετία στους Μέμφις Γκρίζλις (2019-2025), όπου κατέγραψε ρεκόρ 250-214, οδηγώντας την ομάδα τέσσερις φορές στα playoffs, ενώ παράλληλα ισοφάρισε το ρεκόρ νικών σε μία σεζόν με 56.
Ο Τζένκινς γνωρίζει ήδη το περιβάλλον των Μπακς, καθώς είχε υπάρξει μέλος του τεχνικού επιτελείου τη σεζόν 2018-19, ως συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ.