Γιουβέντους: Στη λίστα ο Άντζελο Στίλερ της Στουτγκάρδης

Το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Άντζελο Στίλερ της Στουτγκάρδης έχει εκφράσει η Γιουβέντους, με τους «Μπιανκονέρι» να τον έχουν στη λίστα τους εν όψει μεταγραφικής περιόδου.

Την περίπτωση του Άντζελο Στίλερ εξετάζει η Γιουβέντους σύμφωνα με Γερμανικά ΜΜΕ, με τη «Γηραιά Κυρία» να ετοιμάζει πρόταση προς την πλευρά της Στουτγκάρδης εν όψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, για τον Στίλερ έχουν δείξει ενδιαφέρον κορυφαίοι σύλλογοι από την Αγγλία, με τη Γιουβέντους να μην παίζει… μόνη της για τον 25χρονο Γερμανό.

Η ρήτρα που έχει θέσει η Στουτγκάρδη για αποδέσμευση του παίκτη φτάνει κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περιόδου θα κρίνει πολλά όσο αναφορά την παραμονή του παίκτη στην ομάδα.

