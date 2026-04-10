Μεταγραφές: Τελειώνει από Μπαρτσελόνα ο Λεβαντόφσκι, η πρόταση σε Μίλαν και η Γιουβέντους
EPA/Mariscal, ΑΜΠΕ
Onsports Team 10 Απριλίου 2026, 21:54
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Γιουβέντους / Μίλαν / Μπαρτσελόνα

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φαίνεται πως βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα τελευταία μεγάλα κεφάλαια της σπουδαίας καριέρας του, με το μέλλον του να μακριά από την Μπαρτσελόνα να γίνεται ήδη αντικείμενο έντονης συζήτησης στην Ιταλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», ο Πολωνός επιθετικός αναζητά μια νέα πρόκληση για τη συνέχεια της διαδρομής του και φέρεται να έχει προταθεί στη Μίλαν ενόψει του καλοκαιριού.

Ο 37χρονος φορ διανύει τους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του στους «μπλαουγκράνα» και όλα δείχνουν πως η συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα οδεύει προς το τέλος της. Παρά την ηλικία του, ο Λεβαντόφσκι παραμένει προσανατολισμένος στο κορυφαίο επίπεδο, επιδιώκοντας να συνεχίσει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα του επιτρέψει να κλείσει την καριέρα του με υψηλές απαιτήσεις.

Το ιταλικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο έμπειρος επιθετικός έχει προταθεί στη Μίλαν μέσω των εκπροσώπων του, με τους «ροσονέρι» να εξετάζουν την περίπτωσή του, βλέποντας στο πρόσωπό του μια λύση εμπειρίας και άμεσης επιθετικής ενίσχυσης. Την ίδια ώρα, στο παιχνίδι της απόκτησής του φέρεται να παραμένει ενεργή και η Γιουβέντους, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές διατηρεί τον Λεβαντόφσκι στη μεταγραφική της λίστα και δεν αποκλείεται να κινηθεί για την περίπτωσή του το προσεχές καλοκαίρι.

Τη φετινή σεζόν, ο Πολωνός στράικερ μετρά 17 γκολ και 3 ασίστ σε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπαρτσελόνα, συνεχίζοντας να αποδεικνύει πως παραμένει παραγωγικός, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της ποδοσφαιρικής του πορείας.



