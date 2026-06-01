Το ποδόσφαιρο αλλάζει στο Μουντιάλ 2026: Όλοι οι νέοι κανονισμοί και οι αρμοδιότητες του VAR

Οι αλλαγές στους κανονισμούς ποδοσφαίρου συνεχίζονται και διαφοροποιούν το ποδόσφαιρο όπως το ξέραμε τόσα χρόνια.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα δούμε κι άλλες αλλαγές, οι οποίες στη θεωρία έχουν ως στόχο να μειώσουν τις καθυστερήσεις που κάνουν οι ποδοσφαιριστές.

Οι νέοι κανονισμοί που εισάγονται στο Μουντιάλ

Γρήγορες αλλαγές: Ένας παίκτης που αντικαθίσταται έχει μέγιστο χρονικό περιθώριο 10 δευτερολέπτων για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Εάν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ο αντικαταστάτης του πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας προσωρινά την ομάδα του με έναν παίκτη λιγότερο.

Διαχείριση χρόνου στα πλάγια άουτ και στα ελεύθερα λακτίσματα: Αν ο διαιτητής κρίνει ότι η εκτέλεση ενός πλαγίου ή ενός ελεύθερου λακτίσματος παίρνει πολύ χρόνο, τότε θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για τα πλάγια άουτ και τα λακτίσματα από τους τερματοφύλακες. Η υπέρβαση αυτού του χρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της κατοχής. Στην πρώτη περίπτωση θα αλλάζει η κατοχή του πλαγίου και στη δεύτερη θα δίδεται κόρνερ.

Ιατρική περίθαλψη εκτός γηπέδου και επιστροφή: Ένας παίκτης που λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να περιμένει ένα λεπτό πριν επιστρέψει.

Αρχηγός και διαιτητές: Ενισχύεται ο κανόνας ότι μόνο ο αρχηγός μπορεί να πλησιάσει τον διαιτητή για να ζητήσει εξηγήσεις. Οι άλλοι παίκτες μπορούν να τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα εάν περικυκλώσουν τον διαιτητή.

Η ενίσχυση του πρωτοκόλλου του VAR

Αλλαγές υπάρχουν και στις φάσεις που μπορεί να διερευνήσει το VAR, με πιο πρόσφατη την απόφαση να έχει τη δυνατότητα να επέμβει και να ακυρώσει ένα γκολ εάν ένας επιτιθέμενος έχει διαπράξει φάουλ όταν ακόμα είναι στημένη η μπάλα, σε κόρνερ ή φάουλ.

Η αλλαγή αυτή έρχεται να τιμωρήσει περιπτώσεις “σκριν”, όπου οι επιτιθέμενοι παρεμποδίζουν σκόπιμα τους αντιπάλους αμυντικούς ή τον τερματοφύλακα από το να αμυνθούν σε μια φάση.

Η νέα αυτή κατεύθυνση θα ισχύσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και κατόπιν θα επανεξεταστεί το εάν θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ευρύτερα.

Έτσι, πλέον το VAR έχει δικαιοδοσία σε μια νέα σειρά από φάσεις, αφού πέρα από τις βασικές μπορεί πλέον να επέμβει σε επιθετικά φάουλ πριν την εκτέλεση ενός στημένου, αλλά και σε δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε αποβολή.

Άρα πλέον το VAR μπορεί να επέμβει σε 7 περιπτώσεις: