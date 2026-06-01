· Άρσεναλ

Χαμός στην παρέλαση της Άρσεναλ: 24 συλλήψεις, έξι μαχαιρώματα και επιθέσεις προς αστυνομικούς

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Άρσεναλ για την κατάκτηση της Premier League, με την Αστυνομία να προχωρά σε 24 συλλήψεις, ενώ συνολικά καταγράφηκαν έξι μαχαιρώματα και διάφορες επιθέσεις σε αστυνομικούς.

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας αμέσως μετά τους μαζικούς πανηγυρισμούς σχεδόν 1.000.000 οπαδών της Άρσεναλ για την κατάκτηση της Premier League.

Η ιστορική παρέλαση της Άρσεναλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια συγκέντρωσε ένα τεράστιο πλήθος οπαδών στους δρόμους του Λονδίνου και παρότι η κατάσταση αρχικά ήταν ήρεμη, η γιορτή μετέπειτα αμαυρώθηκε και ξέφυγε εντελώς από τον έλεγχο, με την Αστυνομία του Λονδίνου να προχωρά σε συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι βρετανικές αρχές, το απολογιστικό έργο των δυνάμεων ασφαλείας περιλαμβάνει:

  • 24 συλλήψεις συνολικά για διάφορα αδικήματα.
  • 3 συλλήψεις για σεξουαλική επίθεση.
  • 1 σύλληψη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
  • 10 συλλήψεις για επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον αστυνομικών.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές έχουν εξαπολύσει κατεπείγουσα έρευνα για έξι ξεχωριστά περιστατικά επιθέσεων με μαχαίρι. Από τις επιθέσεις αυτές, ένα από τα θύματα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε αστυνομική παρουσία κατά μήκος της διαδρομής, με σκοπό την υποστήριξη των διοργανωτών και των επιχειρήσεων επιτήρησης και ασφάλειας.

Ωστόσο, είχαμε καταστήσει σαφές ότι η βία και κάθε άλλη μορφή εγκληματικής συμπεριφοράς δεν θα γίνονταν ανεκτές. Δυστυχώς, σημειώθηκαν εστίες αντικοινωνικής συμπεριφοράς και περιστατικά στα οποία οι αστυνομικοί χρειάστηκε να επέμβουν, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις εναντίον συναδέλφων τους.

Καθώς προχωρούσε η βραδιά και η πλειονότητα του κόσμου αποχωρούσε για τα σπίτια της, σημειώθηκαν δυστυχώς και νέα περιστατικά βίας, συμπεριλαμβανομένων επεισοδίων που συνδέονται με συμμορίες. Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα σε κάθε περιστατικό μαχαιρώματος και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

