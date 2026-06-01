· ΑΕΚ · ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Υπογράφει στον «Δικέφαλο του Βορρά» ο ΡαϊΚουάν Γκρέι – Ανανεώνει ο Περσίδης

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι αποχωρεί από την ΑΕΚ και βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμβολαίου με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Νίκος Περσίδης.

ΠΑΟΚ: Υπογράφει στον «Δικέφαλο του Βορρά» ο ΡαϊΚουάν Γκρέι – Ανανεώνει ο Περσίδης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την ερχόμενη σεζόν, όπου θα έχει στον πάγκο του τον Αντρέα Τρινκέρι.

Ένας από τους παίκτες που ο Ιταλός τεχνικός έχει ψηλά στη λίστα του είναι ο εκ των κορυφαίων του εφετινού BCL, ΡαϊΚουάν Γκρεί. Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις την τελευταία διετία στην ΑΕΚ, ωστόσο το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται κι ετοιμάζεται να ανηφορήσει προς τη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον παίκτη και μέσα στο προσεχές διάστημα αναμένεται να επέλθει κι η οριστική συμφωνία.

Από εκεί και πέρα, παίκτης του «Δικεφάλου του Βορρά» αναμένεται να είναι και την ερχόμενη σεζόν ο Νίκος Περσίδης, ο οποίος έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τρινκέρι. Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών βρίσκονται στην τελική ευθεία και σύντομα αναμένεται να «κλειδώσει» η παραμονή του 30χρονου φόργουορντ, ο οποίος ήταν βασικό μέλος στο ροτέισον, προσφέροντας λύσεις σε επίθεση κι άμυνα.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Την Τρίτη (2/6) στα Ιωάννινα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου

20:38 EUROLEAGUE

Στο «κάδρο» του Ερυθρού Αστέρα ο Ντέγιαν Ράντονιτς για την τεχνική ηγεσία

20:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μάικ Τζέιμς: Συνεχίζει στην αποχή, εκτός κι από τον πρώτο ημιτελικό της Μονακό με τη Ναντέρ

20:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαμός στην παρέλαση της Άρσεναλ: 24 συλλήψεις, έξι μαχαιρώματα και επιθέσεις προς αστυνομικούς

19:32 SUPER LEAGUE

Επιμένουν στην Ισπανία για Κρίστενσεν και Παναθηναϊκό - «Υπέρμαχος της μεταγραφής ο Νίστρουπ»

19:29 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Υπογράφει στον «Δικέφαλο του Βορρά» ο ΡαϊΚουάν Γκρέι – Ανανεώνει ο Περσίδης

19:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βιγιαρεάλ και Έβερτον ετοιμάζουν πρόταση για Βαγιαννίδη - Τι ισχύει με τη ρήτρα του Παναθηναϊκού

18:52 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Νέος υποψήφιος για τη θέση του Πίτερς - «Ένας εκ των Κόλσον ή Κι θα τον αντικαταστήσει»

18:44 EUROLEAGUE

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ερυθρό Αστέρα

18:33 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Στόχος της Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ουνάι Λόπεθ»

18:24 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου του

18:10 ΣΠΟΡ

«Σεισμός» στο παγκόσμιο τένις: Επιστρέφει στην ενεργό δράση η Σερένα Ουίλιαμς!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας