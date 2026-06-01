ΠΑΟΚ: Υπογράφει στον «Δικέφαλο του Βορρά» ο ΡαϊΚουάν Γκρέι – Ανανεώνει ο Περσίδης

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την ερχόμενη σεζόν, όπου θα έχει στον πάγκο του τον Αντρέα Τρινκέρι.

Ένας από τους παίκτες που ο Ιταλός τεχνικός έχει ψηλά στη λίστα του είναι ο εκ των κορυφαίων του εφετινού BCL, ΡαϊΚουάν Γκρεί. Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις την τελευταία διετία στην ΑΕΚ, ωστόσο το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται κι ετοιμάζεται να ανηφορήσει προς τη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον παίκτη και μέσα στο προσεχές διάστημα αναμένεται να επέλθει κι η οριστική συμφωνία.

Από εκεί και πέρα, παίκτης του «Δικεφάλου του Βορρά» αναμένεται να είναι και την ερχόμενη σεζόν ο Νίκος Περσίδης, ο οποίος έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τρινκέρι. Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών βρίσκονται στην τελική ευθεία και σύντομα αναμένεται να «κλειδώσει» η παραμονή του 30χρονου φόργουορντ, ο οποίος ήταν βασικό μέλος στο ροτέισον, προσφέροντας λύσεις σε επίθεση κι άμυνα.