Μάικ Τζέιμς: Συνεχίζει στην αποχή, εκτός κι από τον πρώτο ημιτελικό της Μονακό με τη Ναντέρ

Χωρίς τον Μάικ Τζέιμς θα παραταχθεί η Μονακό και στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Ναντέρ, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει να απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Τα εξωαγωνιστικά ζητήματα παραμένουν στο προσκήνιο για τους Μονεγάσκους, με τον έμπειρο άσο να μην βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας ούτε για την αναμέτρηση της Δευτέρας (1/6, 21:00).

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέιμς είχε απουσιάσει και από το δεύτερο παιχνίδι των προημιτελικών απέναντι στην Μπουργκ. Η απόφαση του να μην αγωνιστεί είχε περιορίσει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές της Μονακό, η οποία ουσιαστικά αγωνίστηκε με επτά παίκτες, ενώ συμμετοχή είχαν και δύο νεαροί αθλητές από τα τμήματα υποδομής.

Παρότι ο 35χρονος γκαρντ συνεχίζει να συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις, εξακολουθεί να μένει εκτός αγώνων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η στάση του σχετίζεται με οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η τελευταία του συμμετοχή σε επίσημο παιχνίδι καταγράφηκε στις 19 Απριλίου, στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν. Σε εκείνο το παιχνίδι αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει τιμωρία για τη συμπεριφορά του μετά την αποβολή.

Αν και αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι θα επέστρεφε στη δράση στα προημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος, η αποχή του συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πότε θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Μονακό σε επίσημο αγώνα.