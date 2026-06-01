«Σεισμός» στο παγκόσμιο τένις: Επιστρέφει στην ενεργό δράση η Σερένα Ουίλιαμς!

Επίσημη είναι η επιστροφή της Σερένα Ουίλιαμς στην ενεργό δράση, με την Αμερικανίδα τενίστρια να κάνει ηχηρό... comeback δηλώνοντας συμμετοχή στο διπλό τουρνουά του Queen's.

Τεράστια έκπληξη στο παγκόσμιο τένις, με τη Σερένα Ουίλιαμς να ανακοινώνει την επιστροφή της στην ενεργό δράση και μάλιστα αυτή δεν θα αργήσει καθώς η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια θα συμμετάσχει στο διπλό τουρνουά στο Queen's του Λονδίνου (8/6-14/6).

Η 44χρονη σταρ θα ενώσει τις δυνάμεις της με ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του αθλήματος, τη 19χρονη Καναδή Βικτόρια Εμπόκο.

Θυμίζουμε πως η σπουδαία τενίστρια είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο US Open του 2022, αφήνοντας πίσω της μια μυθική κληρονομιά με 23 major τίτλους στο μονό.

Την είδηση για το μεγάλο της comeback επιβεβαίωσε η ίδια, δημοσιεύοντας στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media σχετικό βίντεο σε συνεργασία με τη Nike.

Στις πρώτες της δηλώσεις, η Σερένα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το νέο ξεκίνημα:

«Το Queen’s Club μοιάζει με το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει αυτό το επόμενο κεφάλαιο. Το χορτάρι μου έχει χαρίσει μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου, και είμαι ενθουσιασμένη που επιστρέφω για να αγωνιστώ σε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές του αθλήματος.»

Πλέον, το μεγάλο ερωτηματικό είναι η συμμετοχή στο μονό του επερχόμενου Wimbledon.

