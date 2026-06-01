· Μπιλμπάο · Ολυμπιακός

Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Στόχος της Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ουνάι Λόπεθ»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Αθλέτικ Μπιλμπάο βρίσκεται σύμφωνα με δημοσίευμα ο Ουνάι Λόπεθ, την ίδια ώρα που το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Βάσκος μέσος βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Στόχος της Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ουνάι Λόπεθ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με την ενίσχυση της μεσαίας τους γραμμής να κρίνεται απαραίτητη από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει δώσει το πράσινο φως για την απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ, 30χρονου μέσου που αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Η περίπτωσή του Ισπανού κεντρικού χαφ βρίσκεται εδώ και καιρό στο προσκήνιο για τους ερυθρόλευκους και σύμφωνα με το ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει βήματα προόδου που μπορούν να οδηγήσουν σε συμφωνία. Θυμίζουμε πως Λόπεθ και Μεντιλίμπαρ έχουν τον ίδιο ατζέντη, με τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών να γίνονται σαφέστερα πιο εύκολες.

Ωστόσο, η ελληνική ομάδα δεν «παίζει» μόνη της για την υπογραφή του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, η Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι και πιέζει τις τελευταίες ώρες για να τον εντάξει στο δυναμικό της, θέλοντας να θωρακίσει τον δικό της άξονα.

Ο 30χρονος άσος προέρχεται από μια γεμάτη ευρωπαϊκή σεζόν με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της Λειψίας στο Conference League.

Καθώς ο Λόπεθ αποχωρεί ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο, τα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι η Μπιλμπάο αναμένεται να εντείνει τις προσπάθειές της μέσα στις επόμενες ημέρες, με τον Ολυμπιακό να καλείται να διαχειριστεί έναν ισχυρό ανταγωνισμό προκειμένου να τον κάνει δικό του.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βιγιαρεάλ και Έβερτον ετοιμάζουν πρόταση για Βαγιαννίδη - Τι ισχύει με τη ρήτρα του Παναθηναϊκού

18:52 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Νέος υποψήφιος για τη θέση του Πίτερς - «Ένας εκ των Κόλσον ή Κι θα τον αντικαταστήσει»

18:44 EUROLEAGUE

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ερυθρό Αστέρα

18:33 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Στόχος της Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ουνάι Λόπεθ»

18:24 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια του θάνατού του

18:10 ΣΠΟΡ

«Σεισμός» στο παγκόσμιο τένις: Επιστρέφει στην ενεργό δράση η Σερένα Ουίλιαμς!

18:06 NBA

Ο Βαλαντσιούνας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη!

18:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αναλαμβάνει τον πάγκο της Λιλ ο γιος του Αντσελότι

17:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι, Μπολόνια και Σαμπντόρια αποχαιρέτησαν τον Μάριο Οικονόμου: «Για πάντα στις καρδιές μας»

17:42 ΣΠΟΡ

Ατανασίεβιτς: «Από τον Ολυμπιακό δεν με άφηναν να συναντήσω τον Ομπράντοβιτς σε αγώνα»

17:40 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Γιώργος Δώνης ανακοίνωσε την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας

17:36 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ για Μάριο Οικονόμου: «Επέδειξε μοναδικό ήθος, θα τον θυμούνται όλοι…»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας