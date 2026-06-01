Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Στόχος της Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ουνάι Λόπεθ»

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με την ενίσχυση της μεσαίας τους γραμμής να κρίνεται απαραίτητη από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει δώσει το πράσινο φως για την απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ, 30χρονου μέσου που αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Η περίπτωσή του Ισπανού κεντρικού χαφ βρίσκεται εδώ και καιρό στο προσκήνιο για τους ερυθρόλευκους και σύμφωνα με το ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει βήματα προόδου που μπορούν να οδηγήσουν σε συμφωνία. Θυμίζουμε πως Λόπεθ και Μεντιλίμπαρ έχουν τον ίδιο ατζέντη, με τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών να γίνονται σαφέστερα πιο εύκολες.

Ωστόσο, η ελληνική ομάδα δεν «παίζει» μόνη της για την υπογραφή του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, η Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι και πιέζει τις τελευταίες ώρες για να τον εντάξει στο δυναμικό της, θέλοντας να θωρακίσει τον δικό της άξονα.

Ο 30χρονος άσος προέρχεται από μια γεμάτη ευρωπαϊκή σεζόν με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της Λειψίας στο Conference League.

Καθώς ο Λόπεθ αποχωρεί ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο, τα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι η Μπιλμπάο αναμένεται να εντείνει τις προσπάθειές της μέσα στις επόμενες ημέρες, με τον Ολυμπιακό να καλείται να διαχειριστεί έναν ισχυρό ανταγωνισμό προκειμένου να τον κάνει δικό του.