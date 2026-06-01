Βιγιαρεάλ και Έβερτον ετοιμάζουν πρόταση για Βαγιαννίδη - Τι ισχύει με τη ρήτρα του Παναθηναϊκού

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μεταγράφηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ (συν μπόνους), όμως το μέλλον του στην πορτογαλική ομάδα είναι αβέβαιο.

Αρχικά, φαινόταν πως ο διεθνής μπακ θα δοθεί δανεικός, αλλά σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα η Βιγιαρεάλ εμφανίζεται πρόθυμη να καταβάλει επίσημη πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ για την αγορά του, ενώ την περίπτωσή του παρακολουθεί και η Έβερτον.

Το δημοσίευμα του «bolanarede.pt»:

«Η ισπανική ομάδα της Βιγιαρεάλ ενδιαφέρεται για τον Γιώργο Βαγιαννίδη και ενδέχεται να καταθέσει πρόταση προς τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας που θα αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Την πληροφορία αποκάλυψε ο Λουίς Πίντο Κοέλιο, σχολιαστής του podcast «Lei do Mercado», το οποίο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της μεταγραφικής αγοράς.

Τις τελευταίες ώρες, στη Βιγιαρεάλ υπήρξε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, καθώς ο Ινίγο Πέρεθ, που οδήγησε τη Ράγιο Βαγιεκάνο μέχρι τον τελικό του Conference League, ετοιμάζεται να διαδεχθεί τον Μαρσελίνιο Τοράλ. Εξαιτίας αυτής της αλλαγής, η υπόθεση του Βαγιαννίδη αναμένεται να επανεξεταστεί από τη νέα τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Παράλληλα, ο Έλληνας δεξιός μπακ βρίσκεται και στο στόχαστρο της Έβερτον. Ο 24χρονος ακραίος αμυντικός μεταγράφηκε στη Σπόρτινγκ το περασμένο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 32 συμμετοχές με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας, μοιράζοντας επτά ασίστ».

Τι ισχύει με το ποσοστό μεταπώλησης που έχει ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός στο deal που είχε κάνει με την Σπόρτινγκ, έβαλε στα ταμεία του 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πήρε και 1 εκατ. ακόμη από τα μπόνους που είχαν μπει (συνολικά έφταναν τα 2,5 εκατ.).

Παράλληλα, οι «πράσινοι» είχαν και ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 15%. Ωστόσο, δεν αφορά σε ολόκληρο το ποσό ενδεχόμενης μελλοντικής πώλησης, αλλά μόνο στο κέρδος της Σπόρτινγκ πάνω από τα 12 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από το εγγυημένο ποσό που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.