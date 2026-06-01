Νάπολι, Μπολόνια και Σαμπντόρια αποχαιρέτησαν τον Μάριο Οικονόμου: «Για πάντα στις καρδιές μας»

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα στις 23/5.

Ο εκλιπών είχε αγωνιστεί στη γειτονική χώρα με τις φανέλες των ΣΠΑΛ, Μπολόνια, Κάλιαρι, Μπάρι και Σαμπντόρια.

Μέσω ανακοίνωσης Νάπολι, Σαμπντόρια και Μπολόνια αποχαιρέτησαν τον Έλληνα αμυντικό, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους στους οικείους του.

Η ανακοίνωση της Μπολόνια:

“Αντίο Μάριε, έφυγες πολύ νωρίς. Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας“.

Με τη σειρά της η Νάπολι και ο πρόεδρός της Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις αναφέρουν:

“Ο πρόεδρος Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις και ολόκληρη η Νάπολι εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου, αμυντικού με μακρά πορεία στο ιταλικό ποδόσφαιρο”.

Σαμπντόρια: «Αντίο Μάριε»