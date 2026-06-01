Μουντιάλ 2026: Ο Γιώργος Δώνης ανακοίνωσε την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας

Ο αμυντικός της Λανς, Σαούντ Αμπντουλχαμίντ, θα ηγηθεί της ομάδας της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), με τον επιθετικό Σάλεμ Αλ Νταουσάρι να συμμετέχει για τρίτη φορά στο τουρνουά.

Ο Αμπντουλχαμίντ, ο οποίος κέρδισε το Γαλλικό Κύπελλο φέτος, είναι ο μόνος παίκτης που αγωνίζεται στο εξωτερικό από την ομάδα που ανακοίνωσε ο Γιώργος Δώνης.

Ο Αλ Νταουσάρι της Αλ Χιλάλ, ο παίκτης της χρονιάς στην AFC για το 2025, πρόκειται να συμμετάσχει στο τρίτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού έκανε ντεμπούτο το 2018 και αγωνίστηκε και το 2022 στο Κατάρ.

Η Σαουδική Αραβία έχασε τον πρώτο της αγώνα υπό τις οδηγίες του Δώνη, με 2-1 από τον Ισημερινό σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη την Κυριακή (31/5) και θα αντιμετωπίσει το Πουέρτο Ρίκο και τη Σενεγάλη πριν ξεκινήσει τη διαδρομή της στο Μουντιάλ.

Συμμετέχει στον 8ο όμιλο και θα ξεκινήσει εναντίον της Ουρουγουάης στο Μαϊάμι στις 15 Ιουνίου, πριν αντιμετωπίσει την Ισπανία στην Ατλάντα στις 21 Ιουνίου και το Πράσινο Ακρωτήριο στο Χιούστον στις 26 Ιουνίου.

https://www.instagram.com/p/DZBrBmuCkXP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η αποστολή της Σαουδικής Αραβίας:

Τερματοφύλακες

Ναουάφ Αλ-Ακίντι Αλ-Νασρ

Μοχάμεντ Αλ-Οβάις Αλ-Χιλάλ

Αχμέντ Αλ-Κασάρ Αλ-Καντισίγια

Αμυντικοί

Σαούντ Αμπντουλχαμίντ Λανς

Τζιχάντ Θάκρι Αλ-Καντισίγια

Αμπντουλελάχ Αλ-Αμρί Αλ-Ιτιχάντ

Χασάν Ταμπάκτι Αλ-Χιλάλ

Άλι Λατζάμι Αλ-Νασρ

Χασάν Καντές Αλ-Ιτιχάντ

Μοτέμπ Αλ-Χάρμπι Αλ-Χιλάλ

Ναουάφ Μπουσάλ Αλ-Νασρ

Άλι Ματζράσι Αλ-Άχλι

Μοχάμεντ Αμπού Αλ-Σαμάτ Αλ-Καντισίγια

Μέσοι

Ζιγιάντ Αλ-Τζοχάνι Αλ-Άχλι

Νάσερ Αλ-Ντοσαρί Αλ-Χιλάλ

Μοχάμεντ Κάνο Αλ-Χιλάλ

Αμπντουλάχ Αλ-Χαϊμπάρι Αλ-Νασρ

Αλάα Αλ-Χέτζι Αλ-Ουέντα

Μουσάμπ Αλ-Τζουβάιρ Αλ-Σαμπάμπ

Σουλτάν Μαντάς Αλ-Τααβούν

Άιμαν Γιάχια Αλ-Νασρ

Χαλίντ Αλ-Γκανάμ Αλ-Σαλάλ

Επιθετικοί

Σαλέμ Αλ-Ντοσαρί Αλ-Χιλάλ

Αμπντουλάχ Αλ-Χαμντάν Αλ-Χιλάλ

Φεράς Αλ-Μπρικάν Αλ-Άχλι

Σαλέχ Αλ-Σέχρι Αλ-Ιτιχάντ