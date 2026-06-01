Αγωνία για Σαλιμπά: Αγώνας δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ μετά τον τραυματισμό του

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθεται η εθνική Γαλλίας, καθώς ο Γουίλιαμ Σαλιμπά υπέστη υποτροπή στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League και κάνει αγώνα δρόμου για να μη χάσει το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ φαίνεται να τραυματίστηκε στον τελικό της Βουδαπέστης απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, επιδεινώνοντας ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε αρκετά το προηγούμενο διάστημα

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο τραυματισμός αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες και ενδέχεται να χάσει τα πρώτα παιχνίδια με τους «Τρικολόρ» στο Μουντιάλ, όπως χαρακτηριστικά μεταδίδει ο δημοσιογράφος Σαντί Αουνά.

Η κατάστασή επρόκειτο να επανεκτιμηθεί άμεσα από το ιατρικό επιτελείο. Η Γαλλία κάνει το ντεμπούτο της στη διοργάνωση στις 16 Ιουνίου κόντρα στη Σενεγάλη, και πλέον άπαντες περιμένουν με κομμένη την ανάσα τις τελικές εξετάσεις για να φανεί αν ο Γάλλος αμυντικός θα καταφέρει να προλάβει έστω κάποια από τα παιχνίδια του τουρνουά.