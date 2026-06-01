Ατρόμητος: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Καραμάνης

Ο Ατρόμητος έχει βάλει μπρος τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν και μετά τις ανανεώσεις με Χουτεσιώτη, Σταυρόπουλο και Τζοβάρα, ήρθε η σειρά του Θανάση Καραμάνη να υπογράψει επέκταση συνεργασίας με την ομάδα του Περιστερίου.

Ο Καραμάνης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ατρομήτου, με τον 22χρονο να έχει καταγράψει συνολικά μέχρι στιγμής 56 συμμετοχές με την ομάδα των δυτικών προαστίων. Τη φετινή σεζόν σε 26 συμμετοχές είχε απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ατρομήτου:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Θανάση Καραμάνη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2028.

Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας που φορά το Αστέρι στο στήθος από την ηλικία των 14 ετών, αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό στέλεχος της πρώτης ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Καραμάνης μετρά πλέον 56 συμμετοχές με τον Ατρόμητος, έχοντας σκοράρει και δύο γκολ.

Με την οριστικοποίηση της συμφωνίας, Ο 22χρονος χαφ πραγματοποίησε και τις καθιερωμένες δηλώσεις στο atromitosfc.gr:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Σπανό, τον τεχνικό διευθυντή κ. Αγγελόπουλο, τον προπονητή κ. Κερκεζ για την εμπιστοσύνη πού δείχνουν σε μένα σε καθημερινή βάση, αλλά και όλους τούς ανθρώπους τής ομάδας, με τους οποίους έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια και με βοήθησαν να φτάσω σε αυτό το επίπεδο.

Όλη αυτή η πίστη με γεμίζει με κίνητρα για να φτάσουμε την ομάδα μας ακόμα ψηλότερα.

Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεχίσω να φοράω την φανέλα του Ατρόμητου και υπόσχομαι ότι θα δώσω όλες τής δυνάμεις μου για την ομάδα, την πόλη και τούς φιλάθλους μάς, ώστε η ομάδα μας να φτάσει πολύ ψηλά».