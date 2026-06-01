Roland Garros: Για πρώτη φορά στους «8» η Άννα Καλίνσκαγια

Η Άννα Καλίνσκαγια (No. 24 στον κόσμο) έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του Roland Garros, επικρατώντας με 2-1 σετ (6-4, 2-6, 7-6 (10-7) της Αναστασία Ποτάποβα (Νο 30), σηματοδοτώντας έτσι τη δεύτερη φορά που η Ρωσίδα μπαίνει το συγκεκριμένο στάδιο ενός Grand Slam.

Η Καλίνσκαγια, είχε φτάσει επίσης στα προημιτελικά του Open Australian το 2024, και αυτή τη φορά, θα προσπαθήσει να βρεθεί για πρώτη φορά στους «4» του Γαλλικού Grand Slam.

Στον επόμενο γύρο θα τεθεί αντιμέτωπη είτε με τη Γαλλίδα Νταϊάν Παρί είτε με την Πολωνέζα Μάγια Τσβαλίνσκα.