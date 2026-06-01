Μάριος Οικονόμου: Το «αντίο» του ΠΣΑΠΠ - «Δεν υπάρχουν λέξεις, θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητή»

Βαρύ είναι το κλίμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, ύστερα από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί.

Ο ΠΣΑΠΠ τοποθετήθηκε για την απώλεια του πρώην ποδοσφαιριστή, εκδίδοντας συλλυπητήρια ανακοίνωση και εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον πρόωρο χαμό του.

Με το μήνυμά του, ο Σύνδεσμος απέτισε φόρο τιμής στον Μάριο Οικονόμου, συμμετέχοντας στο πένθος της οικογένειας, των οικείων του και της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Θρηνούμε ξανά, μαζί με ολόκληρο το ποδόσφαιρο, μαζί με όλη τη φίλαθλη Ελλάδα.

Θρηνούμε για τον Μάριο, γι’ αυτούς που αφήνει πίσω, για μια ακόμη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο.

Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία.

Καλό ταξίδι, Μάριε. Θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητή».