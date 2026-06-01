Τραγωδία στο Παρίσι: Δεύτερος νεκρός κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της Παρί Σεν Ζερμέν

Τραγική διάσταση έχουν λάβει οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς οι γαλλικές Αρχές επιβεβαίωσαν και δεύτερο θάνατο που συνδέεται με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στο Παρίσι.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του πρώτου θανάτου, οι Αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό δεύτερης σορού στον Σηκουάνα, με το κλίμα στη γαλλική πρωτεύουσα να παραμένει βαρύ παρά τον ιστορικό θρίαμβο της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Le Parisien», πρόκειται για άνδρα που έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση στον ποταμό. Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι το θύμα βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ κατά τη διάρκεια των εορτασμών και κατέληξε από πνιγμό.

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες από τη Γαλλία κάνουν λόγο για ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό. Ένας άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρεται να έπεσε επίσης στον Σηκουάνα υπό παρόμοιες συνθήκες και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό που καταγράφεται στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε οδόφραγμα, το οποίο είχε τοποθετηθεί εξαιτίας των επεισοδίων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στην πόλη.