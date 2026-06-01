Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντόρσεϊ η προπόνηση των «ερυθρόλευκων» πριν την έναρξη των τελικών

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της Δευτέρας (01/06), δύο ημέρες πριν το Game 1 των τελικών της Greek Basketball League, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Ολυμπιακού, ο οποίος μετράει αντίστροφα για το πρώτο παιχνίδι των τελικών της GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR (3/6, 21:00).

Ο διεθνής γκαρντ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, γεγονός που δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει στο σημερινό πρόγραμμα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι ενοχλήσεις του Ντόρσεϊ προέκυψαν στον πρώτο ημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ, από τον οποίο αποχώρησε πριν από την ολοκλήρωσή του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός του Ολυμπιακού είχε αναφέρει πως ο παίκτης αισθάνθηκε ενοχλήσεις σε σημείο πάνω από το γόνατο, όπου αντιμετωπίζει τενοντίτιδα.

Ο 29χρονος γκαρντ δεν αγωνίστηκε ούτε στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς με την ΑΕΚ και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία της αποθεραπείας του.

Στον Ολυμπιακό περιμένουν να διαπιστώσουν πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος.

