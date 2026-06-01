«Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον Μπερνάρ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν κυκλώσει την περίπτωση του Μπερνάρ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου.

Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού αλλά και του ΠΑΟΚ βρίσκεται σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία ο Μπερνάρ, με τις δύο ελληνικές ομάδες να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο 33χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει ξανά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, φαίνεται πως έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα και παρά την ηλικία του, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός προέρχεται από ικανοποιητική σεζόν στο Brasileirao με τα χρώματα της Ατλέτικο Μινέιρο, μετρώντας 29 συμμετοχές με απολογισμό 5 γκολ και 2 ασίστ.

Σύμφωνα με το «Galo 24 Horas», ο Μπερνάρ βρίσκεται στο μπλοκάκι αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων ενόψει του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτούς φιγουράρουν τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός, με το δημοσίευμα ωστόσο να τονίζει ότι οι δύο ελληνικές ομάδες δεν παίζουν μόνοι τους για τον Βραζιλιάνο.

Στο παιχνίδι της απόκτησής του έχει μπει δυναμικά και η Αλμερία. Μάλιστα, η ισπανική ομάδα φέρεται να έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα, έχοντας έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή.

