«Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον Μπερνάρ»

Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού αλλά και του ΠΑΟΚ βρίσκεται σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία ο Μπερνάρ, με τις δύο ελληνικές ομάδες να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο 33χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει ξανά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, φαίνεται πως έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα και παρά την ηλικία του, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός προέρχεται από ικανοποιητική σεζόν στο Brasileirao με τα χρώματα της Ατλέτικο Μινέιρο, μετρώντας 29 συμμετοχές με απολογισμό 5 γκολ και 2 ασίστ.

Σύμφωνα με το «Galo 24 Horas», ο Μπερνάρ βρίσκεται στο μπλοκάκι αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων ενόψει του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτούς φιγουράρουν τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός, με το δημοσίευμα ωστόσο να τονίζει ότι οι δύο ελληνικές ομάδες δεν παίζουν μόνοι τους για τον Βραζιλιάνο.

Στο παιχνίδι της απόκτησής του έχει μπει δυναμικά και η Αλμερία. Μάλιστα, η ισπανική ομάδα φέρεται να έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα, έχοντας έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή.