«Στο στόχαστρο της Νάπολι ο Βαγιαννίδης»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Transferfeed», ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται ανάμεσα στους μεταγραφικούς στόχους της Νάπολι για το δεξί άκρο της άμυνας.

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Νάπολι φέρεται να έχει μπει ο Γιώργος Βαγιαννίδης, με τους Ιταλούς να εξετάζουν ζεστά την περίπτωσή του, την ίδια ώρα που το μέλλον του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας παραμένει «μετέωρο».

Η πρώτη χρονιά του Έλληνα δεξιού μπακ στην Πορτογαλία δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν καθώς δεν κατάφερε να διατηρήσει σταθερή θέση στην ενδεκάδα του Ρουί Μπόρζες.

Αυτό το γεγονός έχει ήδη ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στις τάξεις της ομάδας για το ενδεχόμενο δανεισμού του ή ακόμα και οριστικής παραχώρησής του με κανονική μεταγραφή. Τις τελευταίες ημέρες, το όνομα του νεαρού φουλ-μπακ έχει συνδεθεί έντονα τόσο με την Έβερτον όσο και με τη Βιγιαρεάλ, ωστόσο δημοσίευμα του transferfeed συνδέει τον «Βάγια» με τη Νάπολι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ιταλική ομάδα παρακολουθεί στενά την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση μέσα στο καλοκαίρι. Η Σπόρτινγκ κοστολογεί τον Βαγιαννίδη με ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ και εμφανίζεται διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο αν δεχθεί μια πρόταση που θα αγγίζει το συγκεκριμένο ποσό.

Τη φετινή σεζόν ο Βαγιαννίδης πραγματοποίησε συνολικά 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό επτά ασίστ σε 1.914' λεπτά συμμετοχής. Η αξία του βάση Transfermarkt ανέρχεται στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ.

