Ατρόμητος: Πολωνικά σενάρια για Μπάκου

Στο στόχαστρο πολωνικών συλλόγων βρίσκεται ο Μακανά Μπάκου του Ατρομήτου, με δημοσίευμα να αναφέρει πως δεν αποκλείεται η επιστροφή του Γερμανού στην Ekstraklasa.

Στα ραντάρ ομάδων από την Πολωνία φέρεται να βρίσκεται σύμφωνα με δημοσίευμα του «Transfery.info» ο Μακανά Μπάκου του Ατρομήτου, με το συμβόλαιο του Γερμανού εξτρέμ με την ομάδα του Περιστερίου να εκπνέει στις 30 Ιουνίου.

Τη φετινή σεζόν κατέγραψε συνολικά 40 εμφανίσεις με τα χρώματα του Ατρομήτου με απολογισμό 13 γκολ και 10 ασίστ σε 3.145' αγωνιστικά λεπτά.

Στην Ελλάδα ο Μπάκου πρωτοήρθε για λογαριασμό του ΟΦΗ τον Ιανουάριο του 2024, ενώ το ίδιο καλοκαίρι πήρε μεταγραφή από τη Λέγκια Βαρσοβίας στην ομάδα του Περιστερίου.

