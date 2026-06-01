Στο T-Center ο Γιαννακόπουλος: Άστραψε και βρόντηξε, απαιτώντας το πρωτάθλημα

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Telekom Center μίλησε σε έντονο ύφος στην ομάδα και απαίτησε το πρωτάθλημα. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε ρυθμούς τελικών πρωταθλήματος με τον Εργκίν Αταμάν να ολοκληρώνει την προετοιμασία της ομάδας του για το Game 1 της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Μάλιστα, στη σημερινή προπόνηση στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις βρέθηκε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ο οποίος μίλησε σε πολύ έντονο ύφος σε παίκτες και προπονητές θέτοντας ουσιαστικά άπαντες προ των ευθυνών τους, απαιτώντας η χρονιά να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, άστραψε και βρόντηξε προς την ομάδα καθώς έχει πάρα πολλά παράπονα, τα οποία και δεν έκρυψε, από τους “πράσινους” όχι τόσο από τον αποκλεισμό της από το Final-4 αλλά από τη διαχείριση που ακολούθησε του αποκλεισμού. Από παίκτες και προπονητές.

Η χαλαρότητα που παρουσιάστηκε από την ομάδα, σε όλα τα επίπεδα, λίγο καιρό μετά από μια τόσο μεγάλη αποτυχία ήταν αυτό που ενόχλησε έντονα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να παρουσιάζει πρόσωπο που δεν είχαν… ξαναδεί φέτος οι “πράσινοι” και να αποχωρεί από την προπόνηση ξεκαθαρίζοντας σε όλους τους τόνους πως η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι μονόδρομος.

