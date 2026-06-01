Βαλένθια: Στην καλύτερη πεντάδα της ACB ο Ζαν Μοντέρο

Τους παίκτες που απαρτίζουν την καλύτερη πεντάδα στο ισπανικό πρωτάθλημα έκανε γνωστούς η Liga ACB.

Ανάμεσά τους βρίσκεται φυσικά και ο Ζαν Μοντέρο ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τα χρώματα της Βαλένθια, έχοντας κατά μέσο όρο σε 26 παιχνίδια 14.2 πόντους, 3.8 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ. Μάλιστα αυτή είναι η δεύτερη διαδοχική σεζόν που ο Δομινικανός γκαρντ βρίσκεται στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος, με την επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ να είναι κομβική.

Τα υπόλοιπα μέλη που συμπληρώνουν την πεντάδα είναι οι Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους (Μούρθια), Μάριο Χεζόνια (Ρεάλ Μαδρίτης), Τίμοθι Λουαού Καμπαρό (Μπασκόνια) και Λούκα Μπόζιτς (Γρανάδα).

