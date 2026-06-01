Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Στο στόχαστρο ο Ζερεμί Ογιόνο της Φροζινόνε

Η ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Ολυμπιακού και νέο δημοσίευμα από την Αφρική συνδέει τους Πειραιώτες με την περίπτωση του Ζερεμί Ογιόνο.

Σύμφωνα με το Africafoot, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προσεγγίσει τη Φροζινόνε για την απόκτηση του 25χρονου ποδοσφαιριστή από την Γκαμπόν, καταθέτοντας πρόταση που φτάνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο Ογιόνο ανήκει στη Φροζινόνε από το 2024 και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Τη φετινή σεζόν κατέγραψε 13 συμμετοχές στη Serie B, ερχόμενος κυρίως από τον πάγκο.

Ο διεθνής άσος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ως δεξιός μπακ, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στη μεσαία γραμμή. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται από το Transfermarkt στις 400.000 ευρώ.