Μεξικό: Στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο οι Πινέδα και Σάντσες

Ανακοινώθηκε η 26μελής αποστολή του Μεξικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τους Ορμπελίν Πινέδα και Χόρχε Σάντσες να βρίσκονται στις επιλογές του Χαβιέρ Αγκίρε.

Το Μεξικό γνωστοποίησε την 26μελή αποστολή που θα το εκπροσωπήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η σέντρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πλησιάζει και μία από τις διοργανώτριες χώρες ανακοίνωσε τις τελικές επιλογές της για το μεγάλο ραντεβού.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που συμπεριλήφθηκαν από τον Χαβιέρ Αγκίρε βρίσκονται ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ενώ θέση στην αποστολή έχει και ο έμπειρος τερματοφύλακας Γκιγιέρμο Οτσόα.

Η παρουσίαση της τελικής λίστας συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερο βίντεο, με το μήνυμα: «Δεν είμαστε μόνο 26… Είμαστε οι εδώ και οι εκεί. Σήμερα και πάντα».

