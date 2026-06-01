Τέλος εποχής στον Πανιώνιο: Αποχωρεί ο Νίκος Γκίκας

Τίτλοι τέλους πέφτουν μεταξύ του Πανιωνίου και του Νίκου Γκίκα, με τον 36χρονο γκαρντ και αρχηγό να αποχωρεί από την ομάδα μετά από μια άκρως επιτυχημένη τριετία.

Ο Γκίκας συνέβαλε στα μέγιστα ώστε ο Πανιώνιος να επιστρέψει στη GBL τη σεζόν 2023-2024, έχοντας κατά μέσο όρο 11,9 πόντους, 8 ασίστ και 4,7 ριμπάουντ στην Elite League, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανιωνίου τόσο στην Α1 όσο και στο Eurocup.

Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από συνομιλίες που είχε με τους ιθύνοντες της διοίκησης, με τον Κρις Χουγκάζ να κάνει γνωστό πως δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία τους.

Πλέον ο Πανιώνιος μπαίνει σε μια διαφορετική κατάσταση και με προπονητή τον Νίκο Καραγιάννη θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της Elite League.