Τέλος εποχής στον Πανιώνιο: Αποχωρεί ο Νίκος Γκίκας
Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Νίκος Γκίκας και Πανιώνιος, με τον αρχηγό του «Ιστορικού» να αποχωρεί από τον σύλλογο έπειτα από τρία χρόνια κοινής πορείας.
Τίτλοι τέλους πέφτουν μεταξύ του Πανιωνίου και του Νίκου Γκίκα, με τον 36χρονο γκαρντ και αρχηγό να αποχωρεί από την ομάδα μετά από μια άκρως επιτυχημένη τριετία.
Ο Γκίκας συνέβαλε στα μέγιστα ώστε ο Πανιώνιος να επιστρέψει στη GBL τη σεζόν 2023-2024, έχοντας κατά μέσο όρο 11,9 πόντους, 8 ασίστ και 4,7 ριμπάουντ στην Elite League, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανιωνίου τόσο στην Α1 όσο και στο Eurocup.
Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από συνομιλίες που είχε με τους ιθύνοντες της διοίκησης, με τον Κρις Χουγκάζ να κάνει γνωστό πως δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία τους.
Πλέον ο Πανιώνιος μπαίνει σε μια διαφορετική κατάσταση και με προπονητή τον Νίκο Καραγιάννη θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της Elite League.