Πάρτι χωρίς τέλος στο Παρίσι: Οι ήρωες της Παρί γιόρτασαν τον θρίαμβο με τον κόσμο τους (vid)

H ατμόσφαιρα ήταν εορταστική καθώς οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε πανηγύρισαν για το τρόπαιο του Champions League μαζί με τους οπαδούς τους.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια παρουσίαση των παικτών το βράδυ στο «Παρκ ντε Πρενς», μπροστά σε περισσότερους από 40.000 θεατές.

«Σας ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξή σας», τους είπε ο νικητής της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ, από μια σκηνή που είχε στηθεί στο Σαμπ ντε Μαρς με τον Πύργο του Άιφελ, το έμβλημα του συλλόγου, ως ένα υπέροχο φόντο. «Μία φορά είναι καλή, αλλά δύο είναι καλύτερες. Θα επιστρέψουμε του χρόνου για την τρίτη».

Φτάνοντας στο Ρουασί, οι πρωταθλητές Ευρώπης επιβιβάστηκαν γρήγορα σε δύο λεωφορεία με τα χρώματα του συλλόγου. Συνοδευόμενοι από την αστυνομία, κατευθύνθηκαν προς το Παρίσι μέσω του αυτοκινητόδρομου Α1 και του περιφερειακού δρόμου, όπου η κυκλοφορία είχε σταματήσει, ακολουθούμενοι από μια εντυπωσιακή πομπή σχεδόν χιλίων μοτοσικλετών, υπό τις ζητωκραυγές των οπαδών που συγκεντρώθηκαν σε όλες τις γέφυρες που εκτείνονται στον αυτοκινητόδρομο ή στα παράθυρα κτιρίων στα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας.

Και βγήκαν από τις μεγάλες πύλες της École Militaire που οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν έκαναν τη θριαμβευτική τους εμφάνιση.

Καθώς τα μεγάφωνα ηχούσαν «Après tant d'années» – το σύνθημα των οπαδών που έχει γίνει ο ανεπίσημος ύμνος του συλλόγου – οι παίκτες και η διοίκηση περπάτησαν στην παραλιακή λεωφόρο σε ένα μπλε, κόκκινο και λευκό χαλί που εκτεινόταν σε μήκος εκατοντάδων μέτρων, πλαισιωμένοι και από τις δύο πλευρές από εκστατικούς οπαδούς, παρά το γεγονός ότι περίμεναν ώρες.

«Απαράδεκτη βία»

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, ένιωσε την ανάγκη να αναφερθεί στα σοβαρά περιστατικά του Σαββάτου. «Παρακαλώ γιορτάστε ήρεμα σήμερα. Πρέπει να προστατεύσουμε την πόλη μας», προέτρεψε ο Καταριανός ηγέτης.

Μετά από αυτή την εντυπωσιακή, προσεκτικά χορογραφημένη σκηνή, η οποία ολοκληρώθηκε με το ταιριαστό τραγούδι «One More Time» των Daft Punk, οι παίκτες και το προσωπικό έγιναν δεκτοί από τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Πριν τους συγχαρεί και εκφράσει «την απέραντη υπερηφάνεια ολόκληρης της χώρας», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τις σκηνές βίας στην πρωτεύουσα «απαράδεκτες».

«Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, αυτό δεν είναι άθλημα, αυτό δεν είναι αυτό που αγαπάμε. Θα είμαστε ασυμβίβαστοι με όσους έχουν συλληφθεί. Δεν θέλουμε να το βλέπουμε πια αυτό, τελείωσε. Αρκετά», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους στην αίθουσα υποδοχής του προεδρικού μεγάρου.