Ο Ναβάρο φεύγει από τη Μαλάγα - «Ζεστό» ενδιαφέρον από τον Ερυθρό Αστέρα

Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται στη Μάλαγα, καθώς ο Ίμπον Ναβάρο ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την επιτυχημένη παρουσία του στον πάγκο της ισπανικής ομάδας, βάζοντας τέλος σε μια συνεργασία που σημάδεψε μία από τις πιο λαμπρές περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.

Ο έμπειρος προπονητής ανέλαβε τα ηνία της ομάδας το 2022, διαδεχόμενος τον Φώτη Κατσικάρη, και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να αλλάξει το επίπεδο της Μάλαγα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση επτά τίτλων, μετατρεπόμενος στον πιο επιτυχημένο τεχνικό που έχει καθίσει ποτέ στον πάγκο του.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το αποτύπωμά του. Σε συνολικά 261 αγώνες, ο Ναβάρο πανηγύρισε 180 νίκες, επίδοση που αποτελεί κορυφαία στην ιστορία της ομάδας και επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο 49χρονος κόουτς έχει ήδη ενημερώσει τη διοίκηση ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η απόφασή του φαίνεται να συνδέεται και με την αποτυχημένη προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου στο Basketball Champions League, όπου η Μάλαγα αποκλείστηκε στον ημιτελικό από την ΑΕΚ. Όπως αναφέρει η «SUR», απομένουν πλέον μόνο οι τελικές διαδικασίες για την επίσημη ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Την ίδια ώρα, το όνομα του Ναβάρο έχει ήδη αρχίσει να απασχολεί την αγορά των προπονητών. Ισπανικά και σερβικά δημοσιεύματα τον συνδέουν έντονα με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της νέας σεζόν. Η ομάδα του Βελιγραδίου αναζητά νέο ηγέτη στον πάγκο μετά από μια χρονιά που δεν συνοδεύτηκε από τις αναμενόμενες επιτυχίες, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.