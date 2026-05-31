NBA: Ο Σόχαν θα είναι πρωταθλητής ό,τι κι αν συμβεί στους τελικούς

Την πρόκρισή τους στους τελικούς του NBA εξασφάλισαν οι Σπερς, οι οποίοι επικράτησαν 111-103 των Θάντερ στο έβδομο παιχνίδι της σειράς στην Οκλαχόμα Σίτι και έκλεισαν θέση στη μάχη για τον τίτλο.

Στους τελικούς, το Σαν Αντόνιο θα βρει απέναντί του τους Νικς, οι οποίοι θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, ο Τζέρεμι Σόχαν μπορεί ήδη να αισθάνεται νικητής.

Ο 23χρονος φόργουορντ έχει αγωνιστεί και στις δύο φιναλίστ μέσα στην ίδια σεζόν. Ξεκίνησε τη χρονιά με τη φανέλα των Σπερς, όμως αποδεσμεύτηκε στις 11 Φεβρουαρίου και δύο ημέρες αργότερα υπέγραψε στους Νικς, ενισχύοντας το βάθος του ρόστερ της ομάδας της Νέας Υόρκης.

Έτσι, όποια ομάδα κι αν επικρατήσει στους τελικούς, ο Αμερικανοπολωνός θα δικαιούται δαχτυλίδι πρωταθλητή, καθώς αποτέλεσε μέλος και των δύο οργανισμών κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Σόχαν βρίσκεται στο NBA από το 2022 και στις τρεις πρώτες σεζόν της καριέρας του με τους Σπερς κατέγραψε κατά μέσο όρο 11,4 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε 184 αγώνες. Τη φετινή χρονιά είχε πιο περιορισμένο ρόλο, μετρώντας 3,6 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 10,7 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο σε 44 αναμετρήσεις.